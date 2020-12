On ne les attendait pas au coup d’envoi et pourtant Anouar Ait El Hadj et Lucas Lissens ont réalisé de bonnes performances. Lissens a vécu ses premières minutes sous la vareuse mauve. Après une bonne heure de jeu, il a été exclu. "Une erreur de jeunesse", explique Kompany. "Il est très intelligent et apprendra de cet épisode. Il ne commettra plus ce genre de faute."

Pour le reste, le coach soulignait son apport. "J’ai un joueur supplémentaire que je peux aligner. Il a fait un bon match et je sais qu’il fera une belle carrière." Les joueurs affirmaient la même chose. "Il a joué un bon match et c’est le plus important", dit Hannes Delcroix.

Anouar Ait El Hadj s’est révélé ce mardi. "C’est mon premier match à mon vrai poste", dit-il. "J’avais fait une bonne préparation et le coach m’a donc aligné pour me récompenser mais quand je suis sur un côté, je ne peux pas autant apporter offensivement."

Son téléphone a explosé de messages. "Mes amis et ma famille étaient devant la télé", sourit-il. "Cela me fait plaisir de montrer ce que je vaux. Anderlecht compte beaucoup pour moi. Je suis ici depuis que j’ai dix ans. Je suis un pur produit de Neerpede et je veux réussir ici avant de penser à partir."

Vincent Kompany y est également allé de son commentaire lui prédisant qu’il est "fait pour le top".