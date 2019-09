Avant de reprendre le car pour Bruxelles, Vincent Kompany s’est exprimé longuement devant le micro de Gilles De Bilde pour VTM. Il a évoqué plusieurs sujets.

La qualification. « Je suis soulagé pour les garçons. Comme c’est le cas dans des matchs de Coupe, on a dû se battre jusqu’à la fin. Mais le résultat est très important. J’espère que cette victoire va rebooster leur confiance en fonction du match contre Waasland-Beveren. »

Bruges - Anderlecht. « C’est le premier match où nous n’avons pas joué avec de l’audace en possession du ballon. Ce style de football ne nous convient pas du tout, et on avait donc perdu notre confiance. Mais qui de notre équipe qui a joué à Bruges aurait sa place dans le onze de Bruges ? Le Club a plus d’expérience et de métier.»

Beerschot – Anderlecht. « Au début du match, on jouait bien. On trouvait l’homme libre sur les flancs, et le Beerschot n’était pas dangereux. Jusqu’à cette phase arrêtée, qui a réveillé le public. Je me demandais si mon équipe s’écroulerait, mais elle s’est battue et a obtenu la victoire avec le caractère. »

Le problème d’Anderlecht. « Nous n’avons pas de soucis physiques, parce que nous avons couru 7 kilomètres de plus que Bruges. Nous courons plus que la majorité des autres équipes en D1. Peut-être que nous avons un problème mental. Mais le plus gros problème, c’est que nous ne sommes pas du tout adultes comme équipe, même si nous construisons bien le jeu et que nous créons un peu le danger. Chaque jour, il faut travailler les détails : les deuxièmes balles, les phases arrêtées, la pression, la construction… Je consacre beaucoup de temps au travail individuel. Bien sûr que je m’attendais à ce que cela prenne tellement de temps. Les autres équipes sont plus rodées.»

Sa philosophie. « Elle est carrément opposée à celle des années précédentes. Le monde extérieur ne comprend pas combien de travail on a pour jouer le jeu qu’on joue. Nous allons poursuivre notre philosophie, sans faire de compromis. Mais cela demande du temps et beaucoup d’énergie. »

Les mauvais résultats. « Je joue à Anderlecht depuis mes six ans. Bien sûr que je ne peux pas me permettre de continuer à perdre. Lors des dernières années de ma carrière, j’ai connu plus de victoires que certaines personnes dans toute leur carrière. Je ne suis donc pas content des résultats. Mais les gens ne se rendaient pas compte du travail qu’il fallait accomplir avec cette équipe. On ne cherche pas d’excuses, parce qu’on doit toujours réaliser de bons résultats. Mais il faut tout reconstruire et obtenir des résultats. C’est le plus difficile de tout, surtout vu que les attentes sont énormes. Nous ne pouvons pas nous permettre de gagner un match en jouant mal, sinon on me demande pourquoi on joue mal.»

Sa blessure. « Je ne voulais pas jeter mes coéquipiers aux lions. Je devais donner comme signe que je voulais prendre le risque pour ce match important. Je me remettrai de cette gifle. Et je ne serai pas moins bons dans l’avenir. Normalement, il faut d’abord jouer 30 minutes, puis 60, puis 90...»

Roofe. « Nous sommes contents qu’il ait joué 90 minutes Il est vif et il cherche les moments dans les 16 mètres. J’ai mis zéro pression sur ses épaules. Il n’avait plus joué depuis le mis de mais. »