Face à une équipe gantoise en difficulté (seulement 12e), le Sporting a l'occasion de remporter un troisième succès de rang, ce qui serait une grande première cette saison, et de mettre un terme à une série de 6 rencontres sans victoire à la Ghelamco Arena. "On est d'abord concentré sur notre jeu mais Gand reste une très bonne équipe. Avec le ballon, c'est même l'une des meilleures du pays."



Verschaeren devrait revenir dans le onze de base, sans doute à la place du décevant Bundu. Pour le reste, l'équipe devrait ressembler à celle qui a battu l'Antwerp le week-end passé.





Bonne nouvelle pour le RSCA: tout le monde est fit, à l'exception des blessés de longue date (Cobbaut et Trebel). Verschaeren, Dimata et Mykhaylichenko sont de retour pour affûter la concurrence. "J'ai un noyau de 34 joueurs et je vais devoir faire 23 déçus. C'est le job qui veut ça et j'essaie de le faire de la manière la plus juste possible."