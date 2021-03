Vu la position d’Anderlecht dans le classement, une qualification pour la finale de la Coupe est un must. "Cette saison, la Coupe de Belgique a plus de valeur pour nous que les saisons précédentes », dit le T1 mauve. "Une qualification pour la Coupe d’Europe aurait une grande valeur dans notre progression. Et chaque revenu supplémentaire pour le club est le bienvenu."



Anderlecht reste sur un résultat décevant contre Malines mais sur deux victoires contre le Genk de van den Brom. Kompany : "Ce sera un autre match que les deux autres contre Genk. Depuis lors, Genk défend plus bas." Il n’a pas dévoilé le système avec lequel il va jouer. "Que ce soit avec Diaby ou avec Verschaeren ou Ait El Hadj : l’important n’est pas le système, mais les espaces que nous devons trouver."



La blessure de Hannes Delcroix était la mauvaise nouvelle de la semaine. "C’est une mauvaise nouvelle pour nous. Mais sa réaction m’a surpris. Malgré le fait qu’il aurait pu aller à l’Euro, il est resté très calme et se focalise déjà sur la saison prochaine.

Son remplaçant ? On a beaucoup de joueurs qui se valent. Cobbaut est un d’eux."