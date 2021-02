Selon Vincent Kompany, les batteries sont rechargées. "Cette semaine, j’ai vu la réaction que je voulais", dit l’entraîneur du Sporting. "Cela a commencé par le match de ce lundi à OHL. Je sais que ce n’était qu’un match amical – même si je n’aime pas ce mot – mais j’ai vu la réponse que je voulais.

Même de la part de joueurs (NdlR : Bruun Larsen, Mukairu et Dauda) qui avaient joué la veille au Cercle et qui sont rentrés à minuit chez eux. Je sais que cette victoire à OHL ne nous apporte pas de points, mais elle me rassure. Nous avons été mauvais un jour de la semaine. Hélas !, c’était dimanche au Cercle."

Le Sporting connaît une saison en dents de scie. Le top-4 aurait dû être acquis depuis longtemps. Kompany : "Je ne vais pas faire de grandes déclarations au sujet du top-4. Mais sachez que s’il y a une personne qui croit en ce groupe et qui va le pousser jusqu’au bout, c’est moi."

La bonne nouvelle est que Majeed Ashimeru fera enfin partie de la sélection pour un match de championnat. "Il a joué 75 minutes contre OHL et il a montré qu’il est presque prêt physiquement. On savait dès le début qu’on devait prendre notre temps avec lui."