Après plusieurs semaines de négociations et de travail administratif, Vincent Kompany (36 ans) devrait être présenté comme coach de Burnley ce lundi. Selon des médias locaux, il sera le coach le mieux payé de la Championship, la D2 anglaise. Selon ces mêmes médias, il recevrait 2,9 millions par an et il signerait pour 3 ans. Son prédécesseur, Sean Dyche, touchait 4 millions pour coacher Burnley en Premier League.

Le 29 avril, le nom de Kompany a été cité une première fois à Burnley. La décision du président Wouter Vandenhaute de mettre un terme à leur collaboration, annoncée le 25 mai, a accéléré les choses. Mais les fans de Burnley ont quand même dû patienter pendant trois semaines avant que le deal ne soit finalisé. Le permis de travail de Kompany posait le plus de problèmes. Malgré le fait qu’il ait joué pendant 10 ans à City et que ses trois enfants soient nés en Angleterre, la procédure était compliquée. La raison ? Le Brexit…