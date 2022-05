Pas de conférence de presse de Vincent Kompany vendredi à Anderlecht. "Parce que le match n’a plus d’enjeu", nous dit-on à Neerpede. Pour poser la question de l’avenir au coach du Sporting, il faudra attendre dimanche soir, après un Topper pour du beurre. Sera-t-il encore sur le banc pour la reprise des entraînements le 20 juin ?

Cette question, beaucoup se la posent, même au sein du RSCA. Et pour l’instant, personne n’a de réponse certaine à 100 %, ni dans un sens ni dans l’autre. Mais le fait de se la poser est déjà un signe : Kompany n’a pas envie de fermer toutes les portes de sortie. Et la direction ne les ferme pas pour lui non plus.



(...)