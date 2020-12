Pour ce déplacement à Waregem, Kompany ne sait pas encore si son capitaine Van Crombrugge sera présent. "On voit au jour le jour avec lui." Tau, lui, sera à nouveau forfait.

Le message de colère de la Mauves Army installé devant Neerpede mardi, Vincent Kompany l'a vu. "Moi aussi, j'avais la rage après ce Clasico. Je suis supporter du RSCA depuis que j'ai 6 ans et je sais ce que représente ce match contre le Standard. Je me souviens d'une année où on avait 8 points d'avance mais qu'on avait été battu 4-1 là-bas. Il y avait 1000 supporters furieux qui nous attendaient à notre retour. Je comprends donc la colère des supporters. Mon discours après le match était relativement positif mais il faut aussi comprendre que je regarde ça de mon point de vue de coach. Par rapport au Beerschot, j'avais vu une progression, une base de travail, et je l'ai dit. Mais que ce soit bien clair: un 0-0 à domicile, c'est un Clasico raté. Si j'avais dû remettre mes crampons pour un seul match, cela aurait été contre le Standard car je veux toujours gagner le Clasico. Maintenant, ma priorité est de préparer l'équipe au mieux pour le déplacement à Waregem vendredi. J'attends de l'équipe qu'elle montre sur progrès sur le terrain, qu'elle joue avec beaucoup d'intensité et une envie de gagner que tout le monde peut voir."