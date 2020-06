Malgré les restrictions financières, Anderlecht se modernise à plusieurs niveaux.

Vincent Kompany a créé une nouvelle cellule de "performance humaine", qui regroupe la cellule médicale, paramédicale, sociale, psychologique et la cellule responsable de la préparation physique. Kompany veut mettre un Anglais à la tête de cette nouvelle cellule. Ce serait le cinquième Britannique à rejoindre Anderlecht depuis le retour de Vincent Kompany. Le Gallois Simon Davies - l’ancien T1 et T2 - est déjà parti, Craig Bellamy est entraîneur des U21, Lee Mooney est un scout qui travaille sur base de data de joueurs et Kevin Reid est l’analyste vidéo du club.