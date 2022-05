Vincent Kompany estime que la saison d’Anderlecht est réussie, vu sa finale de Coupe et sa 3e place en championnat. Les stats confirment les progrès : le Sporting était 4e en 2020-2021 avec 33 points (après division des points de la phase classique), 60 buts marqués et 45 encaissés. Cette saison, le bilan est donc une 3e place, 80 buts marqués et 43 encaissés.



(...)