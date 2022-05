Kristian Arnstad a crevé l’écran la semaine derrière contre Bruges. Le Norvégien de 18 ans était le meilleur joueur sur la pelouse. Vincent Kompany avait également souligné sa prestation tout en essayant qu’il ne prenne pas la grosse tête.

"Kristian est un gamin très stable", dit le coach d’Anderlecht. "Il s’est comporté à l’entraînement comme il le faisait ces dernières semaines. Il a connu une évolution logique depuis quelques années. Il a connu un match difficile il y a 18 mois et vient de sortir une grosse prestation. À lui de tout faire pour que ce ne soit pas un seul match. Il doit être le meilleur à chaque match et se battre pour sa place dans l’équipe."

Le jeune meneur de jeu doit également se préoccuper de ce qui se passe en coulisses. Anderlecht veut prolonger son contrat qui prend fin en 2023 et les négociations traînent un peu.

"Le choix est simple", affirme Kompany. "Anderlecht est un des meilleurs clubs pour se développer en tant que jeune joueur. On l’a assez souvent vu, ceux qui partent trop tôt connaissent des soucis. Et je veux aussi pointer une grande différence avant le passé : on peut désormais atteindre le top absolu en jouant quelques années à Anderlecht. Prenez récemment Sambi Lokonga et Alexis Saelemaekers qui jouent à Arsenal et à l’AC Milan. À l’époque, on devait partir à 18 ou 19 ans maximum pour rêver d’aller dans ce genre de club. Et il fallait d’abord passer par une étape intermédiaire."

Kompany espère que l’ajout des équipes U21 en D1B accélérera encore un peu ce développement. "C’est même crucial. Et il faut tout mettre en place avec un seul objectif : hausser le niveau global du football belge et développer de jeunes talents."

Il s’oppose donc aux règles qui sont sur la table limitant l’accès à la D1B à certains joueurs ayant déjà du temps de jeu en équipe première. "Pour moi, peu importe le nombre de matchs joués. Seul l’âge doit être pris en considération. Il faut faire preuve d’un peu de sens commun. Réglons cela et nous parlons ensuite des infrastructures et d’autres choses."