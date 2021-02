Si le Club Bruges est le grand protagoniste de la tentative de création d’une ligue commune entre la Belgique et les Pays-Bas, la BeNeLeague, Anderlecht n’est pas contre cette idée. Vincent Kompany s’est déclaré favorable à cette option pour l’avenir lors de son passage dans l’émission La Tribune ce lundi soir.

"Au plus vite nous pouvons mettre cela en place, au mieux", a-t-il dit. "Je suis pour. Les grandes équipes européennes vont créer leur propre ligue et grandir. Il faut élargir notre marché et permettre à nos joueurs de s’améliorer dans une meilleure compétition et de meilleures infrastructures. Nous n’oublierons pas les petits clubs. Des mécanismes de solidarité existent."