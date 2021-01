L’arrivée d’Ashimeru n’est plus qu’une question de temps. Il passera sous peu ses tests physiques avant que la nouvelle soit officialisée.

Le médian ghanéen de 23 ans vient de Salzbourg et est une trouvaille de Peter Verbeke et sa cellule de scouting. "Ils font un travail de fou et bossent jour et nuit en coulisses pour trouver des joueurs qui vont nous apporter une plus-value malgré notre petit budget."

Vincent Kompany et son staff ont validé le recrutement du joueur. Kompany ne voulait pas trop en dire "le dossier est encore chez Peter (Verbeke)" mais a fait comprendre qu’il appréciait son profil.

"J’ai trois principes : travail, humilité et intensité. Il les a, en plus de qualités de footballeurs qui se voient à l’oeil nu."