Il est le 10e renfort du mercato, après le 3e gardien Coosemans (Gand), Refaelov (Antwerp), Harwood-Bellis (Manchester City), Hoedt (Southampton), Gomez (Dortmund), Raman (Schalke), Zirkzee (Bayern Munich), Olsson (Krasnodar) et Ashimeru (transfert définitif du Red Bull Salsbourg).

Vincent Kompany dispose désormais de deux joueurs (et parfois trois) par poste. Et donc, Anderlecht ne se renforcera plus. Sauf évidemment si une incroyable opportunité se présente dans les dernières heures du mercato.