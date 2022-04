La victoire est encore plus belle quand tu souffres." Voici l’explication donnée par Christian Kouamé pour justifier la fête d’après-match dont l’Ivoirien a été l’un des principaux acteurs. "Il y a six mois, on n’aurait peut-être pas gagné. Nous le savons et nous avons appris à souffrir ensemble."

Face aux supporters bruxellois massés dans le stade de Courtrai, le groupe a célébré sa participation au "final 4" du foot belge. Lisandro Magallan a couru sur le terrain en agitant un drapeau mauve. Même Vincent Kompany est sorti de son rôle. "Il célèbre toujours une victoire, même si ça se voit peu. Mais je ne l’avais jamais vu sur le terrain avec nous."

Cette célébration est-elle aussi liée au fait que vous étiez crispés en début de match ?

"Non, nous n’étions pas stressés, mais nous voulions tellement bien faire que nous ne sommes pas rentrés tout de suite dans le match. Puis, on prend ce but avec un penalty provoqué suite à une perte de balle de ma part. Mais, cinq minutes plus tard, on a réussi à égaliser. On a pu rentrer au vestiaire avec le nul et nous sommes remontés sur le terrain en étant une autre équipe."

Vivez-vous cette qualification comme un soulagement ou un accomplissement ?

"Le top 4 a toujours été l’ambition. Quand je suis arrivé et que j’ai parlé avec le club, les dirigeants et le coach m’ont dit qu’ils visaient les playoffs 1. Mais on doit surtout penser à se reposer et ne pas fêter cela car nous avons une autre finale dans une semaine."

Et vous arrivez en forme au meilleur moment…

"Ça se voit que nous sommes bien. On arrive à se trouver. Comme sur l’assist que me donne Zirkzee ou sur la passe vers Anouar (Aït El Hadj). Le travail commence à payer."

Quelles sont vos ambitions pour la suite ?

"Nous n’avons rien à perdre. On joue contre tout le monde. Ce sont de bonnes équipes, mais nous aussi, et on veut montrer de quoi on est capables. Si nous sommes dans le top 4, on visera le haut du classement. Notre objectif sera d’être champions."