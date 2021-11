Hoedt: "La première occasion de l'adversaire, c'est but. On a eu des opportunités pour revenir mais pas suffisamment pour prendre les devants. Dommage car on a dominé la première mi-temps mais on ne propose pas assez de jeu. Ce n'était pas un beau match. La carte rouge ? Ce n'est pas à moi de parler du rouge mais ca fait déjà pas mal de matches qu'on joue à dix, ça n'aide pas."

Kouamé: "Ceux qui sont devant nous prennent des points, donc ce match nul est frustrant car ce point ne suffit pas. En première mi-temps, on n'est pas assez concret. On revient bien en deuxième mi-temps mais il aurait fallu rester à 11. On doit avoir plus de contrôle de soi et ne pas réagir. Cela dit, ça aurait aussi pu m'arriver. Mais je suis certain qu'on aurait gagné à 11 contre 11 car ils étaient en difficulté. Le prochain match, il faudra absolument le gagner."

Gueye: "En première période, on a essayé de jouer en contre-attaque ce qui nous a bien réussi. En deuxième, on a eu plus de difficultés mais on peut se satisfaire du point. Je la mets bien sur le but, l'assist est beau aussi. Et sur l'égalisation, j'essaye de remettre la balle au gardien et ça foire, c'est le foot."

Belhocine : "Je suis content du point pris, on a eu les occasions pour gagner mais aussi pour perdre. Ils reviennent bien en seconde période puis il y a ce fait de jeu qui change beaucoup. Je ne sais pas si c'est inconscient mais on n'a pas assez joué comme on sait faire entre les lignes, dans les reconversions, on doit savoir plus faire mal à l'adversaire, plus oser jouer ces coups-là à fond. Benito, je le connais de Gand, je lui ai dit de se calmer mais c'est un super gars avec un peu de caractère, je n'ai pas très bien vu l'action de l'exclusion. On est difficile à manier car on a beaucoup de joueurs de collectif, de caractère."