Déjà bien en jambes face à Genk, l’Ivoirien a été titularisé contre Malines, aux dépens de Joshua Zirkzee. "Un duel avec lui ? Non, nous sommes une équipe, nous travaillons ensemble, peu importe qui joue."

Pour sa grande première au Lotto Park, Christian Kouamé a inscrit ses deux premiers buts sous la vareuse du Sporting. "J’étais un peu nerveux et timide en première mi-temps, puis je me suis laissé aller. Lequel de mes deux buts est le plus ‘typique Kouamé’ ? Le premier avec le ballon en profondeur. Sur le deuxième, je me suis dit : ‘j’y v ais.’ Le ballon est arrivé et j’ai marqué. Mais d’habitude, dans ce genre de situation, je n’y vais pas (rires)."

Sa prestation lui a même valu une ovation du public. "C’est la première fois de ma carrière qu’on chante mon nom comme cela. J’ai eu les frissons. J’espère continuer comme ça."

En tout cas, son adaptation à notre championnat se fait fluidement. "Ce n’est pas comparable avec l’Italie, où c’est plus tactique. Ici, on a plus de possibilités. Si j’ai un objectif en termes de buts ? Pas spécialement, j’aimerais quand même dépasser la barre des dix buts. Je suis à deux désormais… La dernière fois que j’ai marqué c’était en janvier, avec la Fiorentina contre l’Inter Milan. Cette joie, ça faisait longtemps que je ne l’avais plus ressentie (sourire)."

"Je me rappelle d’Aruna qui donnait des ballons à Drogba"

Kouamé n’est évidemment pas le premier Ivoirien à défendre le blason du RSCA. "Je connais Aruna Dindane. Non, je ne l’ai pas eu au téléphone avant d’arriver. Mais j’ai entendu parler de lui, c’était un grand joueur. Je le regardais à la télévision quand il donnait des ballons à Drogba (rires)."

Anderlecht reste un grand nom dans son pays d’origine. "Anderlecht est un grand club et c’est la raison pour laquelle j’ai choisi de signer ici. J’en ai parlé avec mes coéquipiers en équipe nationale qui jouent ici et avec mon agent."