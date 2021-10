Sa titularisation était plutôt une surprise. Après avoir été suspendu lors du topper, Christian Kouamé a à nouveau été aligné aux côtés de Joshua Zirkzee en attaque. Mais les deux hommes ont connu une rencontre plutôt difficile. "Il y a des matchs comme cela", a détaillé l’Ivoirien. "Nous avions déjà joué ensemble à Ostende, où nous nous étions bien trouvés. Aujourd’hui, cela n’a pas marché. Nous devons travailler pour trouver la solution. Jouer à deux devant, cela peut fonctionner. C’est ce que je préfère."

Même si le duo a eu peu d’occasions à se mettre sous la dent, Kouamé a provoqué le premier penalty des Mauves. Une phase litigieuse où l’existence (ou non) d’un contact entre l’attaquant et Daniel Schmidt, le gardien de Saint-Trond, animera de nombreuses discussions. "Pour être honnête, il me touche (NdlR : il montre son talon). De mon côté, je vais pour l’éviter. Je n’ai plus fait trembler les filets depuis quatre matchs. Je veux quand même marquer et ne pas rester à sec."

Raison pour laquelle il aurait bien voulu prendre ses responsabilités sur le deuxième penalty du Sporting. "J’ai voulu le tirer. Mais après, dans le vestiaire, le coach a les personnes qu’il choisit. Je ne pouvais pas faire de bagarre pour cela (rires). Sergio a marqué et nous sommes tous contents."

Au final, les Mauves rentrent au Lotto Park avec un seul point. "Nous sommes déçus parce que nous prenons un but à la dernière minute. Quand tu joues contre ce genre d’équipe, elles veulent aussi gagner évidemment. Parce que nous sommes Anderlecht, un grand club. Elles veulent montrer qu’elles sont là aussi. Les Trudonnaires ont fait un bon match. Nous avons été bousculés."

Face au Beerschot dimanche prochain, le Sporting espérera enfin renouer avec le succès après quatre partages d’affilée. "Cela fait quatre matchs que nous ne gagnons pas, explique Kouamé. Il faut travailler pour retrouver la victoire. J’espère qu’elle reviendra rapidement."