Le coach et son club s’en frottent les mains sur le moment. Un attaquant de tel niveau qui ne coûte, au pire, que son salaire (et encore, il est souvent partagé) et qui parvient à réaliser une grosse saison est une réussite à mettre à l’actif de la cellule de scouting et du coach.

Mais ce système a une date de péremption courte et oblige à jeter les fruits de son travail droit à la poubelle, sans en tirer de bénéfice.