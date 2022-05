Le projet - qu’il a baptisé Arena K10 - est un concept original, vu qu’il donne ses cours privés… dans son jardin. "J’ai fait construire un terrain synthétique à l’arrière de ma maison", dit Kanu, qui joue à Boom cette saison, en D1 amateur. "J’avais déjà donné des cours sur un terrain à Deurne, mais ça me coûtait 20 euros l’heure. Donc j’ai décidé de faire installer un terrain et des buts chez moi."

Le terrain n’est pas très grand, mais ce n’est pas nécessaire selon Kanu. "C’est pour des enfants entre 5 et 14 ans. C’est idéal pour travailler leur technique. Je vais me limiter à 15 enfants ; j’ai déjà 8 candidats, dont mon fils. Mon but est de donner des cours tous les jours entre 17 h et 20 h 30. Je donne déjà un stage au mois de juin. S’il fait chaud, les enfants peuvent faire un plongeon dans ma piscine."

Dimanche passé, il a invité une délégation brésilienne pour célébrer l’ouverture d’Arena K10. Plusieurs anciens joueurs de D1 au Brésil, qui habitent actuellement en Belgique, étaient présents. Igor De Camargo était invité mais n’a pu venir au lendemain de son dernier match avec le RWDM. Les adultes ont joué un petit match pour donner le bon exemple aux jeunes. Plusieurs ballons ont terminé leur course chez les voisins. "Bientôt, je vais faire installer des filets pour retenir les ballons non cadrés", sourit Kanu.

Les intéressés peuvent contacter le numéro 0483/15.19.14.