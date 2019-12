Certains se sont lâchés au moment de la signature d’Hendrik Van Crombrugge à Anderlecht. Ils se demandaient pourquoi écarter un gardien de qualité comme Thomas Didillon pour laisser place à un gars qui n’a jamais été plus haut qu’Eupen.

Hendrik Van Crombrugge a répondu avec les gants… et les pieds. Pour surpasser le Français dans le cœur des supporters et devenir l’Anderlechtois le plus décisif du début de saison avec Nacer Chadli.

(...)