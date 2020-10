Vingt ans après avoir raflé tous les prix avec Jan Koller à Anderlecht, Tomasz Radzinski est champion de golf, mais il reste fan du RSCA.

Cela fait 20 ans déjà, en 2000-2001, que l’équipe de rêve d’Anderlecht brillait en Ligue des Champions et remportait le titre après un but de Crasson au Club Bruges. Le symbole de cette équipe était évidemment le duo magique Koller - Radzinski.

À 46 ans, le Canadien est devenu un demi-Belge. Il habite la région d’Anvers, est marié avec Cathy, une Bruxelloise et il a trois charmantes filles, de 6, 9 et 11 ans. "Angelina, 9 ans, a participé à un programme télé, sourit Radzinski, toujours aussi affûté et souriant que quand il marquait ses buts. Qu’est-ce qu’elle a du charisme !"

L’agenda de Radzinski est rempli du matin au soir. Il est conseiller et scout pour l’agence de joueurs Atticus, qui gère notamment les intérêts de Roberto Martinez et Jason Denayer. "Et avec Cathy, on lance bientôt un grand projet au centre de Louvain - Tymple Greens - où seront construits des appartements, des studios, des bureaux et des magasins, tout cela basé sur un concept d’agriculture urbaine. La prévente en ligne commence déjà à la fin de ce mois-ci."

(...)