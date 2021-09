Taylor Harwood-Bellis monte en puissance au Sporting. Sous le regard d’une de ses idoles.

À Genk, il était la plus belle éclaircie des Mauves. À aucun moment il n’a été mis en difficulté par Paul Onuachu. Il a dominé le meilleur buteur de la saison dernière. Mieux encore : Taylor Harwood-Bellis a dédoublé cette solidité défensive par une menace offensive. Le cadre l’a malheureusement privé d’un premier but avec le Sporting. "Je suis évidemment heureux de ma prestation personnelle", avait confié le défenseur après la défaite "décevante" au Racing.

Même si Lisandro Magallan a débarqué en prêt de l’Ajax, la blessure d’Hannes Delcroix lui fera forcément endosser davantage de responsabilités au sein de l’effectif du RSCA. De quoi lui permettre de retourner, avec un bagage d’expérience plus riche, à Manchester City en fin de saison. Et, qui sait ?, postuler pour un rôle plus important au sein de son club de cœur dès l’année prochaine.

(...)