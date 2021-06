Anderlecht a un nouveau symbole. Un nouvel ornement sur le mur d’une maison de l’Avenue d’Itterbeek, à deux pas du stade du RSCA. Un nouveau lieu sacré du football mauve et blanc qui a ravi les supporters.

Une commande du joueur ? Non. Du club ? Non. « C’est une demande de la boîte de management de Youri », sourit Bart Smeets, l’auteur de l’immense fresque. "Ils voulaient lui faire un beau cadeau après sa victoire en FA Cup et pour sa sélection à l’Euro."

L’artiste malinois n’a pas hésité une seule seconde à honorer la commande. Il n’est pourtant ni un ami proche de Tielemans, ni un grand dingue du RSCA. "Je suis un véritable fan de salon. Un amateur de football, oui, mais pas un acharné. Mais le projet avait du sens et allait dans le sens de mon style : le réalisme. Cela a directement été clair et ça me parlait."

Smeets a joué sur un triptyque. "Youri comme on le connaît aujourd’hui. Youri quand il était jeune. Et son fameux cœur avec les doigts. Sa famille y tenait, c’est très symbolique."

Au final, il a fallu cinq jours complets, (hors design) et un nombre incalculable de bombes de peinture pour réaliser le projet. Tielemans n’en savait rien et a découvert son portrait sur un pan de mur de 120m2 dimanche. "Il était très surpris mais a beaucoup apprécié. Il m’a remercié et j’ai eu de nombreuses réactions positives. Peut-être est-ce le premier d’une série de portraits de sportifs."