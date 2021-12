On a longtemps reproché à Vincent Kompany de ne pas trouver son équipe-type, mais il la tient et il ne la lâche plus. À juste titre. Un autre défi va maintenant se présenter : la gestion des réservistes. Un défi d’autant plus grand que le mercato débute dans une semaine. En tablant sur des playoffs, il restera encore 22 matchs à disputer après la trêve (ou 23 en cas de finale de Coupe). Le coach anderlechtois aura donc encore bien besoin de son banc, à condition de savoir encore motiver les remplaçants.