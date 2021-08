Anouar Ait El Hadj se devait de saisir cette opportunité unique de se montrer, et il a répondu présent. Il n’a pas encore été décisif mais il était déjà beaucoup plus affûté que face à l’Ajax et que lors de sa montée au jeu contre l’Union. Amuzu, lui, a bel et bien été décisif. Deux buts en deux matchs (et Raman lui a volé un but à Eupen) : Ciske a déjà marqué autant que lors de ses 2 265 minutes de temps de jeu de la saison passée.