Décembre 2021. Anderlecht marque 19 buts en cinq matchs, soit 3,8 buts par rencontre. Zirkzee, Kouamé, Raman et même Amuzu s’en donnent à cœur joie. C’est le grand luxe à la pointe de l’attaque mauve.

Janvier 2022. Anderlecht marque deux buts en quatre matchs (via Verschaeren contre le Standard et Zirkzee à Malines), soit 0,5 but par match. Ce dimanche, à l’Union, on a compté une énorme occasion de Zirkzee, une autre demi-occasion du même Zirkzee et un coup franc de Gomez.