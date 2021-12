L'avis de notre expert Christophe Franken après la victoire des Mauves contre Saint-Trond.

On souligne régulièrement le passé anglais de Vincent Kompany mais on oublie souvent qu’il a d’abord grandi en Bundesliga, du côté d’Hambourg (2006-2008). Et ça l’a marqué aussi. On a pourtant cru que le jeune entraîneur était maudit contre ses confrères allemands cette saison : cinq affrontements et aucune victoire.