L’Avis de l’Expert : Le drapeau “Believe” et… Dieu ont aidé Miazga à égaliser Anderlecht Yves Taildeman © BELGA

Voici l'avis de notre expert de la maison Mauve, Yves Taildeman. C’est le scénario inverse auquel on a assisté à plusieurs reprises cette saison : Anderlecht qui mène à la marque et encaisse le but égalisateur en toute fin de partie. Cette fois, c’est le Sporting qui, à la 96 e , a sauvé un point qui n’était pas mérité.