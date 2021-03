Francis Amuzu (contre Charleroi) et Lukas Nmecha (en Coupe contre le Cercle) sont les seuls Anderlechtois à avoir marqué un but de plein jeu lors de matchs à domicile d’Anderlecht en 2021. Deux buts en 630 minutes : cela doit être du jamais-vu pour le Sporting. Si on n’ajoute pas les buts sur phases arrêtées, seul Mouscron a été moins productif que le Sporting en D1A. Et pourtant, on maintient que Lukas Nmecha a le potentiel pour réussir en Premier League.