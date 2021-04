Cette saison, on a souvent reproché à Anderlecht de gagner avec des penalties (de Lukas Nmecha) et de ne pas marquer via des (jolis) buts de plein jeu. Au Bosuil, c’est l’inverse qui s’est produit. Nmecha a raté son penalty, mais le Sporting a inscrit quatre buts comme on les apprend aux jeunes à Neerpede. Un petit aperçu :

Le 0-1. Nmecha laisse De Laet (pourtant pas le plus lent) sur place, avant de délivrer un assist parfait de l’extérieur du pied vers Ashimeru, dont l’infiltration et la finition sont parfaites.