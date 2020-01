Notre consultant Teklak revient sur le match durant lequel les Mauves se sont inclinés face aux Blauw en Zwart.

1. "Colassin méritait qu’on le découvre plus tôt."

"Antoine a été beaucoup plus convaincant que des jeunes qui ont eu leur chance avant lui. Mais c’est dommage que ce soit dans des situations où le staff est obligé de l’aligner qu’il fasse ses débuts. Le fait de l’aligner en pointe prouve aussi qu’il manque un ‘neuf’ au Sporting. Il méritait un peu de temps de jeu plus tôt et qu’on le découvre petit à petit. Pendant une heure, il a été très bon mais on ne peut pas compter sur ce type de joueur toute une saison [...]."

(...)