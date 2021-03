Les rôles se sont inversés. Anderlecht n’est plus un géant et le Cercle n’est plus un petit. Si cela ne se traduit pas au classement, le Cercle compte bel et bien un large avantage financier... sur le papier. Les Brugeois sont évidemment bien aidés par la trésorerie monégasque, club auquel appartient le Cercle depuis quelques années déjà. Et cette saison plus que les autres est marquée par l’investissement financier des Principautaires.

En additionnant les dépenses consenties par le Cercle et Monaco pour acquérir les joueurs formant le noyau actuel des Vert et Noir, le compteur affiche 34,9 millions.