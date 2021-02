Le club compte encore se débarrasser de lui, malgré son lien amical avec Vincent Kompany. L’interview de Vanden Borre a fait trop de dégâts. En plus de cela, il ne s’était plus montré au club depuis un mois. Le Sporting comptait sur lui pour encadrer les jeunes U21, mais VdB n’a pas saisi cette opportunité. Il préfère se concentrer sur son académie à Dubaï.



Anderlecht veut mettre un terme à la collaboration de façon légale. Un retour dans le noyau A est totalement exclu. On ne sait jamais avec Anthony, mais sa carrière de footballeur semble terminée.