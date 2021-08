Shpetim Düro et Sero Noka, respectivement T1 et T2 du club albanais, reviennent sur le match aller et la situation de football chez eux.

Ensemble, ils forment le duo qui a permis au KF Laçi d’accéder à la scène européenne. Il y a d’un côté Shpetim Düro, le T1, et de l’autre Sero Noka, le T2. "J’ai fait toutes mes classes d’entraîneurs au Havre (NdlR : jusqu’à devenir adjoint en Ligue 2) en jonglant également avec mon job de scouting pour Leicester et le coach m’a appelé pour venir l’assister l’an dernier. Je n’étais pas trop pour au départ, mais il a fini par me convaincre", sourit l’assistant qui endosse par la même occasion le rôle de traducteur lors de l’entretien conjoint des deux hommes.

"Besnik Hasi nous a appelés pour nous donner quelques conseils au sujet des Mauves", admet de son côté l’entraîneur qui a eu l’ancien milieu et T1 du Sporting sous son aile en équipe nationale. "Besnik, c’est un grand chez nous, il a contribué énormément au foot albanais."

Anderlecht: "Un tout autre monde"