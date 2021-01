Ait El Hadj " L'équipe s'est très bien battue face à un bloc bas. C'était compliqué de trouver les espaces. Je suis fier de mon équipe. J'ai trouvé le poteau à deux reprises, c'est dommage. L'équipe monte en puissance mais il manque les buts."

Jur Schryvers "C'était un match difficile. Nous avons eu dix-huit occasions contre nous donc nous sommes contents de ce point. Le but n'était pas d'être si bas mais le niveau d'Anderlecht ne nous a pas laissé le choix."

Nicky Hayen " On a eu une bonne organisation. C'est une prestation collective. On a été trop bas, on n'a pas pu profiter des espaces. Tout le monde a rempli sa tâche avec beaucoup de solidarité. On n'a pas eu assez de possession de balle, on a trop respecté Anderlecht. Ce point est malgré tout important."