Voilà Kanu Junior. Il sera mieux entouré et conseillé que moi et va faire une plus belle carrière que moi. Si j’avais été plus sérieux, j’aurais pu jouer dans un plus grand club.”

L’ex-Anderlechtois Kanu senior – 34 ans aujourd’hui – est tout fier de nous présenter son charmant fils de 10 ans. Tous deux jouent à Boom, en Nationale 1. Voici l’histoire du globe-trotter brésilien qui, avec quatre buts pendant les playoffs, avait offert le titre à Anderlecht, il y a dix ans.

(...)