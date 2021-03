On ne se bouscule pas dans le très spacieux fanshop du Sporting d’Anderlecht, à l’entrée du stade. Les trois jours d’ouverture hebdomadaire suffisent amplement. "On ne peut de toute manière accueillir que 10 personnes au maximum vu les restrictions. Un jour de match avec public, ça pouvait monter jusqu’à 200 en même temps, soupire Gianni Van Der Jeugd, le responsable du magasin. Mais on essaie de voir le bon côté des choses : on travaille plus dans un esprit de boutique à présent. On peut conseiller et guider le client. Nos supporters apprécient. Ils passent plus de temps dans le magasin et discutent football avec le personnel. Le fanshop est leur seul lien physique possible avec le club…"