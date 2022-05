Elle est loin la déception du début de saison après l’élimination au premier tour de la Ligue des Championnes. Ce samedi, à Malines, les Anderlechtoises ont laissé éclater leur joie au terme d’une finale de Coupe compliquée mais dont la fin a souri aux joueuses de Johan Walem. D’ailleurs, on le reconnaissait aisément dans le camp des gagnantes, le score était un peu forcé.

"C’est vrai, c’est un peu beaucoup mais, après l’heure de jeu, alors que c’était toujours 0-0, on est restées calmes", commentait la capitaine Laura De Neve, toujours fidèle à son club la saison prochaine. "Dès qu’on a fait le 1-0 avec Sarah Wijnants, le Standard a commencé à montrer des signes de fatigue alors que nous avons augmenté notre niveau."

Après deux saisons sans pouvoir aller au bout, la faute au Covid, la Coupe de Belgique a cette fois enfin pu de nouveau avoir un vainqueur, avec un doublé à la clé pour les lauréates. "Ce doublé, c’était notre rêve", s’enthousiasme la n°8. "Au début de saison, on avait trois objectifs avec le 2e tour de la WCL. On a tout de même réussi à nous améliorer au fil de la saison."

Après avoir fait la fête et pris quelques jours de vacances, la capitaine d’Anderlecht rejoindra l’équipe nationale avec une Wullaert qui ajouté une nouvelle coupe nationale à son palmarès, ce qu’elle fait quasiment chaque année depuis 2013. "C’est bien de terminer en beauté après une saison compliquée et qui n’a pas été aussi facile que l’année dernière. On s’est battue jusqu’au bout", soufflait une Tessa Wullaert qu’on annonce sur le départ. "Ce samedi, on était meilleures en deuxième période et en 15 minutes, on a fait la différence. Mais ce n’était pas simple et je trouve qu’une Humartus (NdlR : défenseuse centrale du Standard) mériterait d’être en équipe nationale. À Malines, ce n’était pas un match d’adieu. J’ai juste presté mon match. Maintenant, je pars en vacances."