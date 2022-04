Anderlecht a raté 34 tirs au but dans son histoire. Souvent, les Mauves ont aussitôt pris leur revanche.

Quel Anderlecht verra-t-on à l’œuvre pendant les playoffs, vu la claque subie en finale de la Coupe de Belgique ? Sur base des précédentes séances de tirs au but ratées, on peut s’attendre à un Sporting revanchard. Après les 15 (!) défaites précédentes, Anderlecht n’a perdu le match suivant qu’une seule fois, à Westerlo en 2005. À onze reprises, les Mauves se sont imposés. En ajoutant les ratés de Cullen et Murillo, les Anderlechtois ont raté 34 tirs au but dans leur histoire. Si cela peut soulager l’Irlandais et le Panaméen : même les plus grands joueurs de l’histoire du club ont raté. La preuve.

1 3 janvier 1978

Anderlecht - Charleroi 2-2 (4-5)

COUPE > 8ES DE FINALE REPLAY

Coeck manque

On en parle encore à Charleroi : le grand Anderlecht avait aussi bien concédé le nul (3-3) au Stade Communal qu’au Parc Astrid (2-2) lors du replay. Le regretté Ludo Coeck avait raté. La revanche avait été solide : 2-1 contre le Beerschot (avec un but de Coeck !) et 0-1 au Standard en championnat. Et en fin de saison la deuxième Coupe d’Europe, contre l’Austria Vienne à Paris (4-0).

