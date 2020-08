Tout entraîneur signant son contrat paraphe, dans le même temps, son futur C4.

Mis à la porte de La Gantoise après seulement deux journées de Pro League, Jess Thorup pourra vous confirmer cette maxime. Il y a un an, le Danois était sur le point de se faire virer. En février, tout le monde louait la qualité du football développé par ses Buffalos, qui ont décroché - avec les circonstances que l’on sait - un billet pour les préliminaires de Ligue des champions. Et voilà qu’aujourd’hui, le Danois est redevenu un bon à rien. Était-il seulement possible, sans Jonathan David, de conserver le même niveau ? Bien sûr que non.

(...)