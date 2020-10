Comme un test PCR qu’on enfonce dans le nez. À un moment, on monte trop haut et il y a un réflexe de rejet. Les supporters anderlechtois ont dû accepter beaucoup de choses ces dernières années mais la nouvelle perte record de 36 millions pour l’exercice 2019-2020, révélée vendredi par nos confrères du Tijd, est allée gratter trop profondément dans la patience des fans mauves. Samedi, la Mauves Army , le principal groupe d’animation, a déployé des banderoles devant le Parc Astrid. En visant les actionnaires minoritaires et Marc Coucke. Les deux cibles sont les bonnes.

Depuis l’arrivée de Coucke il y a bientôt trois ans, le RSCA a sombré financièrement et sportivement. La fin de l’ère Vanden Stock était déjà compliquée mais le milliardaire a continué à creuser. En s’immisçant personnellement dans la politique de transferts sans rien y connaître (Sanneh, Musona, Milic…) puis en cédant à la panique quand les supporters râlaient (engagement d’anciennes gloires populaires comme Arnesen et Zetterberg…).