En l’espace de six semaines, Anderlecht a perdu ses deux meilleurs joueurs, de manière inattendue. Après Kompany qui change de costume, voilà Doku qui se taille chez les Bretons. On a déjà pu voir que Kompany était irremplaçable derrière et c’est aussi le sentiment qui risque de dominer pour Doku devant. L’objectif de retrouver l’Europe devient d’un coup plus compliqué pour le Sporting.

Ce constat, les supporters l’ont également tiré. Et ils sont furieux, pour la grande majorité. Le social media manager du RSCA a passé une bonne partie de son week-end à effacer et bloquer les insultes virtuelles. On a demandé aux fans de truster le process mais ils n’imaginaient pas que leur amour serait autant mis à l’épreuve ces derniers mois.