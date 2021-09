La scène est révélatrice. Encore plus pour un homme qui a l’habitude de tout contrôler. Sauf que, cette fois, Vincent Kompany n’a pas pu masquer ses émotions, les étalant au grand jour, quand il a évoqué l’état dépressif de Craig Bellamy. "Il pensait que le monstre était sous contrôle", a lâché l’ancien défenseur, ému.

Dans un milieu où le silence est devenu la norme, encore plus quand il s’agit de secret médical, ces mots ont pris une résonance toute particulière. Parce qu’ils viennent de la bouche de l’un des hommes les plus écoutés de notre football. Mais surtout parce qu’ils brisent l’un des plus grands tabous du sport.