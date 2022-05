La chronique de Vincenzo Ciuro: Kompany ? Deux ans pour un trophée ! AnderlechtChronique Contribution externe © IPM/Belga

On a tous déjà eu envie d’être une petite souris. Perso, s’il y a bien un moment auquel je voudrais assister dans les prochains jours, ce serait celui qui réunira le haut commandement anderlechtois. Vincent Kompany assis devant ses deux patrons : Wouter Vandenhaute et Peter Verbeke. Que vont-ils dire à leur coach ? Restera-t-il ou pas ? Et lui, que leur répondra-t-il ?