L’avantage, dans un stade comme celui de l’Union saint-gilloise, c’est que quand on bosse en télévision, la position dite bord-terrain est toute proche du banc visiteur. Ce qui nous permet parfois d’assister à des scènes inattendues.

Avec l’expérience, on sait bien qu’un joueur qui reste installé plus longtemps dans le dugout commence sur le banc. Jusque-là, rien de bien surprenant. Sauf qu’ici, le joueur en question, c’est Benito Raman. Et qu’il tire une tête jusque par terre. Le visage sous la capuche. Les mains sur son téléphone. Quelques instants plus tard, le CEO Peter Verbeke débarque. La discussion est longue. La tension est palpable. Raman ne pipe pas un mot.