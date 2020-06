La perte est environ la même qu’au Standard.

Tout comme les autres clubs professionnels belges, Anderlecht est frappé de plein fouet par la crise de la Covid. La perte financière est fixée à 4 à 5 millions, ce qui est comparable à la perte du Standard, estimée à 3 à 5 millions.

Anderlecht était le premier club belge à avoir pris des mesures pour atténuer les conséquences de la crise. Le personnel non sportif avait été mis au chômage économique et la direction avait demandé aux joueurs de renconcer à leur salaire du mois d’avril et à 1/12e de leur prime à la signature. Malgré cela, l’impact financier est important.

La crise va coûter jusqu’à 15 % du chiffre d’affaires, et la valeur des joueurs sur le marché des transferts a considérablement baissé. Les matchs sans public ou dans un stade en grande partie vide vont aussi coûter de l’argent.

Ce contrecoup financier est une tuile pour la nouvelle direction, qui s’était fixé comme objectif d’assainir au plus vite les finances du Sporting, tout en essayant de garder un noyau qualitatif. Pour rappel : le duo Vandenhaute-Van Eetvelt a repris les commandes du club au moment où la dette affichait 92 millions. Les comptes annuels qui portaient sur la saison 2018-2019 faisaient état d’une perte de 27 millions.

Lors de sa désignation comme président, Vandenhaute avait déclaré qu’il était surpris par la mauvaise situation économique du club, mais qu’il avait un personnel motivé et capable de redresser la situation.