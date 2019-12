Le staff technique a déjà aligné… 13 formules différentes en 19 matchs. Et ce n’est pas fini.

Kompany et Sandler forfaits pour la réception de Charleroi ce dimanche : Frankie Vercauteren va encore devoir changer de formule pour son quatuor défensif.

Une habitude dans le staff anderlechtois. Depuis le début de la saison, soit dix-neuf rencontres toutes compétitions confondues, la défense n’a pu être reconduire que… quatre fois.

En un peu moins de cinq mois cette saison, le RSCA a déjà utilisé treize formules différentes derrière au coup d’envoi. Avec dix joueurs (Kompany, Sandler, Bornauw, Cobbaut, Dewaele, Sardella, Kayembe, Luckassen, Kana et El Kababri).

Un manège infernal qui empêche le Sporting de se stabiliser. Tous les entraîneurs du monde vous le diront : une équipe se construit de l’arrière. Surtout quand il y a beaucoup de nouvelles têtes à l’aube d’une saison. Ce que le staff n’a encore jamais pu faire. La faute à deux paramètres : les blessures et l’absence de réels arrières latéraux.

L’axe défensif titulaire est clair, c’est Sandler et Kompany. Encore jeudi soir à Mouscron, les deux potes de Manchester City ont prouvé qu’ils étaient au-dessus de tous les autres arrières du Sporting. Et de loin. Ils dégagent une grande sérénité et leurs relances font régulièrement mal. Mais la dernière fois qu’ils ont pu jouer nonante minutes ensemble, c’était le 17 août. Et il faudra attendre 2020 avant de revoir la paire sur la même feuille de match.

Murillo, une première solution ?

L’autre grand souci vient des backs. Personne n’a encore réussi à s’y imposer. Malgré son but au Canonnier, Luckassen peine à convaincre à droite. Et Cobbaut a souffert à gauche après avoir pris ses marques dans l’axe. Et d’y revenir pour combler les trous. Les gamins Sardella et Dewaele vont encore devoir dépanner en attendant le mercato.

Le Panaméen Murillo, arrivé de New York vendredi, pourra-t-il résoudre d’emblée le problème à droite après la trêve internationale ? Quid de Vanden Borre et Najar ? Et qui installer à gauche ?

Il reste encore beaucoup d’interrogations sur cette défense anderlechtoise, là où les autres coaches du G5 ont depuis longtemps leurs titulaires en tête. C’est finalement presque un exploit que le RSCA n’ait pris que 25 buts en 19 matchs, toutes compétitions confondues…