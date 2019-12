Dans notre édition de samedi, nous révélions que la dette d’Anderlecht avait grimpé à 95 millions cette année. La perte sur la saison 2018-2019 s’élève, elle, à 27 millions.

Des chiffres qui ne resteront pas sans conséquence pour le club. "On les sentait venir et nous ne sommes pas choqués. La masse salariale est la principale raison", a expliqué Jo Van Biesbroeck, directeur des opérations du RSCA, à nos confrères de Sporza. "On ne peut tout de même pas continuer à travailler avec ce noyau. Certains joueurs devront être vendus. Des garçons qui auraient déjà dû partir l’été passé."

Un écrémage des (nombreux) joueurs superflus qui ne sera peut-être pas suffisant. Vu les résultats actuels, la lucrative Ligue des champions est très loin. "Quand on ne jouait pas la C1 les saisons précédentes, on devait vendre un joueur important. Ce fut le cas avec Praet et Tielemans."

La possibilité d’un gros départ, en janvier ou l’été prochain, existe donc pour équilibrer les comptes. "Dans notre noyau, il y a des joueurs qui ont une certaine valeur marchande et qui peuvent être une solution à court terme. Mais ce n’est pas notre but, précise Van Biesbroeck. Nous allons tout faire pour garder les jeunes."

Un seul Anderlechtois de plus de 23 ans et sous contrat possède actuellement une grosse cote sur le marché et pourrait amener une belle plus-value : Hendrik Van Crombrugge.