Et de un. Le Nigérian Ishaq Abdulrazak (20 ans) est le premier transfert d’Anderlecht. Il sera suivi par l’attaquant équatorien Nilson Angulo (19 ans depuis ce dimanche), qui est en Belgique depuis vendredi.

Ishaq Abdulrazak est un joueur polyvalent, qui joue aussi bien comme médian récupérateur (comme il l’a fait à Norrköpping, son club suédois) que comme latéral droit. Anderlecht le voit comme doublure d’Amir Murillo sur le flanc droit, ou même comme successeur du Panaméen. Murillo veut partir et Anderlecht ne le bloquera pas en cas d’offre intéressante. Il a rendu beaucoup de services aux Mauves, mais la direction n’a pas oublié (et digéré) ses trois cartes rouges stupides (deux contre OHL et, surtout, une contre l’Union). Si Murillo part, Ishaq entrera en concurrence avec Noah Sadiki (17 ans), auteur d’un très bon match lors de la dernières rencontre de la défunte saison, au Club Bruges.

Selon des médias suédois, Anderlecht paie plus de 3 millions pour le jeune joueur, qui signe pour 4 ans et qui était titulaire à part entière dans son club suédois, actuellement 9e en D1. "C’est un grand pas pour moi, mais j’ai hâte de prouver ma valeur", dit le joueur.

Keshi, Nwanu, Babayaro…

Le CEO Peter Verbeke pense bien avoir transféré un joueur de niveau. "On le suit depuis longtemps et on est contents de pouvoir l’ajouter à notre groupe. Ishaq a de grandes capacités physiques. Il est rapide, vif, il a un grand volume de jeu et il joue avec de l’agressivité. Il a aussi des capacités techniques, ce qui explique sa polyvalence."

Ishaq Abdulrazak joue depuis deux ans en Suède. Il a été formé par la Unity Academy au Nigéria. Il n’est pas le premier Nigérian d’Anderlecht : il y a eu le regretté Stephen Keshi, Chidi Nwanu, Celestine Babayaro, James Obiorah, Azubike Oliseh, Imoh Ezekiel et Henry Onyekuru.